Apartamenty s panoramnym vidom na more i les v Stambule

Gazipasa, Turcja

od €117,000

Poddaj się: 2024

Gazipasha — to świetne ekologiczne miejsce z wieloma sadami i lasami. Jest cichy i malowniczy, z pięknymi zatokami, piaszczystymi i żwirowymi plażami - idealny dla tych, którzy cenią sobie spokojny styl życia w otoczeniu wspaniałej przyrody. Obszar ten zyskuje popularność tylko jako miejsce turystyczne, ma własne lotnisko, które akceptuje zarówno loty krajowe, jak i międzynarodowe, a infrastruktura aktywnie się rozwija - wszystkie są głównymi atrakcyjnymi cechami tego regionu. Nasz projekt ma powierzchnię 4065 m2 i obejmuje 84 apartamenty: •70 mieszkań 1 + 1, powierzchnia brutto 47 m2 ( netto 41 m2 ) •6 mieszkań 2 + 1, powierzchnia brutto 65 m2 ( netto 58 m2 ) •5 dupleksów 2 + 1, powierzchnia brutto 100 m2 ( netto 88 m2 ) •3 dupleks 3 + 1, powierzchnia brutto 127 m2 ( netto 115 m2 ) Infrastruktura kompleksu: odkryty basen ze zjeżdżalnią, kryty basen, sala fitness, spa, sauna, łaźnia parowa, salon kosmetyczny, strefa relaksacyjna, miejsce do grillowania, kino, pokój zabaw, kort, plac zabaw, projektowanie krajobrazu, generator, kamery monitorujące wideo 24 godziny, domofon wideo Odległość do centrum – 1,5 km Odległość od lotniska - 6 km Odległość do Antalyi - 180 km Odległość do Alanyi - 40 km