Unikalnyy ZhK nedaleko ot universiteta v rayone Kestel

Karakocali, Turcja

od €145,000

Poddaj się: 2024

Deweloper: Kalite Construction

Mieszkanie w Turcji od dewelopera w Oba, Alanya, region Antalya. Wygodne połączenia transportowe. Dwa lotniska w zasięgu ręki - Antalya i Gazipasa ( 40 km ) ⁇ ️. Apartament w dzielnicy Alanya Oba ze wszystkimi udogodnieniami zarówno do rekreacji, jak i stałego pobytu, w tym centrum handlowym, szkołami i przedszkolami. To nowe nowoczesne centrum biznesowe Alanyi. Dodaj do tego niekończące się plaże - a oto przepis na pełne i szczęśliwe życie! 2️ 🏖 Apartament o powierzchni 47 m2 ( netto ) 1 + 1, składający się z kuchni z salonem i sypialni z jedną łazienką. Kupno mieszkania w Turcji jest warte zarówno stałego, jak i sezonowego pobytu. W razie potrzeby łatwo jest wynająć. Nasza firma będzie w stanie zająć się wszystkimi kwestiami związanymi z zarządzaniem Twoją nieruchomością w Turcji. Mieszkanie jest wynajmowane z pełnym wykończeniem, instalacją wodną i kuchnią. Termin zakończenia to koniec 2024 r. Poza tym możesz zamówić umeblowane mieszkanie, a zanim oddasz dom, otrzymasz mieszkanie gotowe do zamieszkania. Niezawodny programista o dobrej reputacji, który buduje wyłącznie mieszkania klasy premium zgodnie z najnowocześniejszymi standardami europejskimi, w tym wykończeniem. Kompleks mieszkaniowy ma wszystkie możliwe udogodnienia - odkryty basen, saunę, łaźnię turecką, siłownię, place zabaw, i wiele innych miłych szczegółów - wszystko to jest dostępne dla mieszkańców i jest uwzględnione w rachunkach za media ( około 40 euro miesięcznie ). Przy zakupie nieruchomości w Turcji dostępne jest uzyskanie zezwolenia na pobyt. Obszar jest otwarty na uzyskanie zezwolenia na pobyt. Kupując kilka mieszkań o wartości ponad 400 tysięcy dolarów, możesz uzyskać obywatelstwo tureckie - świetna opcja dla inwestora! Możesz kupić nieruchomość w Turcji w ratach bez%, z 30% zaliczką i kwartalnymi płatnościami do końca budowy. Zniżka przy 100% płatności! Możliwa jest dowolna forma płatności, w tym gotówka, przelewy bankowe i inne. Możliwe jest zdalne wyświetlanie i zdalna transakcja.