  Mieszkanie w nowym budynku Mieszkania z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Antalyi

Kepez, Turcja
$636,729
45
ID: 33188
Data aktualizacji: 20.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Kepez

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Mieszkania przy Ulicy z Centrami Handlowymi i Kawiarniami w Antalyi, Kepez

Luksusowe mieszkania znajdują się w Kepez, w dzielnicy Gülveren. Region szybko się rozwinął dzięki projektom transformacji obszarów miejskich i przyciągnął inwestorów i nabywców. Stało się centrum przyciągania dzięki dużym możliwościom inwestycyjnym i rozsądnym cenom. Region ten jest preferowany ze względu na bliskość centrum miasta, obiektów socjalnych i morza.

Mieszkania znajdują się w odległości krótkiego spaceru od rynków, centrów handlowych, szpitali i banków, 3 km od centrum handlowego Erasta, 3,8 km od centrum handlowego Özdilek, 4 km od dworca autobusowego w Antalyi i centrum handlowego 5M Migros, 4,5 km od plaż Konyaaltı, 6 km od MarkAntalya Centrum handlowe, 7 km od centrum Antalyi i 17 km od lotniska w Antalyi.

W 5-blokowym projekcie znajdują się 33 sklepy komercyjne i łącznie 359 mieszkań w wariantach od 1+1 do 4+1. Powierzchnia terenu wynosi 18 003 m². Mieszkania 1+1 oraz mieszkania 2+1, 3+1, 4+1 mają odmienne cechy luksusowego kompleksu.

W bloku, w którym znajdują się mieszkania 2+1, 3+1, 4+1, znajdują się baseny kryte i odkryte, basen dla dzieci, siłownia, sala do pilatesu, sauna, klub dla dzieci, parkingi wewnętrzne, kawiarnie, całodobowy system ochrony, tereny spacerowe i dozorca. Ponadto wiele mieszkań na terenie kompleksu ma widok na morze i miasto.

Mieszkania 2-pokojowe posiadają pokój dzienny, kuchnię na otwartym planie, łazienkę, łazienkę en-suite, garderobę i balkon. Mieszkania 3-pokojowe posiadają pokój dzienny, oddzielną kuchnię, łazienkę, łazienkę en-suite, garderobę i balkon.

Mieszkania na sprzedaż w Antalyi są wyposażone w drzwi stalowe, kuchnie w zabudowie, systemy inteligentnego domu, klimatyzację w każdym pokoju, kocioł dwufunkcyjny, ogrzewanie podłogowe, kuchenkę mikrofalową, oświetlenie LED, szatnię, centralny system satelitarny, internet i kabinę prysznicową .


AYT-01005

Lokalizacja na mapie

Kepez, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

USD
