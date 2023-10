Novye kvartiry v peshey dostupnosti ot morya - Kargydzhak

O kompleksie

Nowe mieszkania na sprzedaż w Kargyjak są wystawiane na sprzedaż. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 56 do 143 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 280 metrów. Jeśli potrzebujesz nowych mieszkań wśród lasów iglastych, jesteś w Kargyjak: jednej z najbardziej zielonych i najbardziej malowniczych części Alanyi, 13 km od jej centrum. Kargicak rozciąga się 4 km wzdłuż morza i 4 km w kierunku gór. W Kargicak, głównie nowych nieruchomościach, obszar jest młody i elitarny. Wiele kompleksów mieszkalnych na pierwszej linii morza z bezpośrednim widokiem na morze. Jednocześnie oczywiście warto wziąć pod uwagę, że nowe budynki w Kargicak to doskonała inwestycja. Infrastruktura okręgowa: Migros, supermarkety A101, inne sklepy, stacje benzynowe, apteka, bankomaty, przystanki transportu publicznego, szkoły, park z miejscami do grillowania przy promenadzie, kemping i restauracja Perle, tureckie fast food z dostawą. Bazar rolniczy odbywa się w piątki, a bazar 1 km od placu — we wtorki w sąsiednim Mahmutlar. Wzdłuż promenady znajduje się transport, usługi taksówkowe i wynajem samochodów.