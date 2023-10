Novye apartamenty v 200 m ot morya - rayon Kargydzhak

O kompleksie

Prezentujemy nowe apartamenty w Kargicak - Alanya. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 65 do 260 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 200 metrów. Jeśli chodzi o nowe nieruchomości w Kargicak, warto od razu powiedzieć, że będą one pasować do miłośników ciszy i spokoju. Pragnę również zauważyć, że Kargyjak jest jednym z najbardziej zielonych i najbardziej malowniczych miejsc 13 km od centrum Alanyi. Kargicak rozciąga się 4 km wzdłuż morza i 4 km w kierunku gór. Piękne panoramy otwarte w górach lasów iglastych, Alanyi i morza. Infrastruktura okręgowa: dwa supermarkety Migros, również A 101, inne sklepy, stacje benzynowe, apteka, bankomaty, przystanki transportu publicznego, szkoły, park z miejscami do grillowania na promenadzie, kemping i restauracja Perle, restauracje różnych kuchni nad brzegiem morza i na całym obszarze, pizza, tureckie fast foody z dostawą. Bazar rolniczy odbywa się w piątki, a bazar 1 km od placu — we wtorki w sąsiednim Mahmutlar. Wzdłuż promenady znajduje się transport, usługi taksówkowe i wypożyczalnia samochodów. Morze w Kargicak jest czyste, plaże z piaskiem i kamykami. Wiele plaż z kompleksów mieszkalnych i hoteli, ale wszystkie są otwarte na wakacje nad morzem.