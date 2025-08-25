  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Góry i Basenem w Antalyi Konyaaltı

Konyaalti, Turcja
od
$227,205
;
45
ID: 27867
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Konyaalti

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2024
  • Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Ogrzewaniem Podłogowym w Kompleksie z Krytym Parkingiem w Antalyi Konyaaltı

Apartamenty z widokiem na góry i przyrodę znajdują się w dzielnicy Hurma w dzielnicy Konyaaltı w Antalyi. Hurma to jeden z najbardziej preferowanych regionów Antalyi, ze swoim doskonałym położeniem blisko morza. W tej okolicy znajduje się także słynna na całym świecie plaża Konyaaltı.

Apartamenty na sprzedaż w Antalyi Konyaaltı znajdują się w odległości krótkiego spaceru od codziennych potrzeb. Obiekt znajduje się także 2,5 km od plaży Konyaaltı, 2,6 km od portu jachtowego Setur Marina, 2,9 km od kolejki linowej Sarısu, 5,4 km od szpitala Olympos, 13 km od Kaleiçi i 26,5 km od lotniska w Antalyi.

Apartamenty z widokiem na góry znajdują się w inwestycji wybudowanej na działce o powierzchni 2.435 m². W projekcie dostępne są apartamenty z 1 sypialnią oraz 2-3 apartamenty dwupoziomowe. Kompleks posiada ekskluzywne udogodnienia, takie jak basen, basen dla dzieci, winda, park dla dzieci, centrum fitness, sauna, sala gier, sala bilardowa, pergole i całodobowy system kamer bezpieczeństwa.

Apartamenty o nowoczesnym wystroju składają się z sypialni, salonu, kuchni na otwartym planie, łazienki i balkonu. Apartamenty na parterze dysponują prywatnym ogrodem, a apartamenty dwupoziomowe na najwyższym piętrze dysponują tarasem.


AYT-04251

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
USD
Płatność miesięczna
