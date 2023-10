Novyy investicionnyy proekt v rayone Demirtash

Alanya, Turcja

od €149,000

Poddaj się: 2023

Przedstawiamy państwu budowane mieszkania i usługi komunalne, znajdujące się w górnej części Oba, w otoczeniu pomarańczowych ogrodów, w odległości spaceru od centrów handlowych Metro, Alanium i Kochtash. Odległość do centrum Alanyi wynosi 3 km, a odległość do morza wynosi 1500 m. Kompleks będzie się składał z sześciu 4-piętrowych bloków mieszkalnych, 180 mieszkań o różnych układach i metra od 50 m ² do 205 m ². Wszystkie apartamenty będą wynajmowane w czystej formie z wbudowanym zestawem kuchennym i instalacją wodną w łazienkach. Projekt zostanie ukończony we wrześniu 2023 r., Deweloper oferuje do końca korzystne warunki do raty budowy. Nabycie nieruchomości na tym wyświetlaczu LCD to doskonała inwestycja na przyszłość, ponieważ inwestując w nieruchomości na etapie budowy, zwiększasz swoje dochody!