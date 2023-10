Novyy ZhK v horoshey lokacii - rayon Gazipasha

Mahmutlar, Turcja

od €130,855

65–112 m² 2

Poddaj się: 2023

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Casa Hills to nowy kompleks mieszkaniowy położony w malowniczej okolicy - Kargicak w bardzo malowniczym miejscu, ale jednocześnie niedaleko rozwiniętej infrastruktury. Kargyjak to popularny kurort położony 17 km od hotelu. z Alanyi. To miejsce jest popularne wśród obcokrajowców, którzy kupują nieruchomości i rozrywkę. Ze względu na bliskość Alanyi w Kargicak istnieje cała infrastruktura niezbędna do życia: sklepy i apteki, restauracje i kawiarnie, salony piękności i szpitale, muzea i atrakcje. Wszystkie apartamenty są wynajmowane z czystym wykończeniem: mieszkania będą miały stalowe drzwi wejściowe, okna PCV z podwójnymi szybami, płytki –, ściany - wodoodporna farba, kuchnia z pełnym zestawem mebli, granitowe blaty i zestaw urządzeń gospodarstwa domowego ( piekarnik, kuchenka, okap, zmywarka do naczyń, pralka, lodówka ), łazienki z pełną gamą akcesoriów i akcesoriów, ogrzewanie podłogowe, system klimatyzacji, główne i dodatkowe oświetlenie, balkony i tarasy, bezprzewodowy dostęp do Internetu, telewizja satelitarna. Wszystkie apartamenty mają widok na morze. Złożona infrastruktura: ogród, siłownia, basen dla dzieci, basen odkryty, park wodny, łaźnia parowa, kamellia, plac zabaw dla dzieci, bilard, sauna, sala telewizyjna, łaźnia turecka, gabinet masażu, sala solna, kawiarnia, lobby, winda, generator, domofon, portier i system nadzoru wideo, centralny system satelitarny, transfer do miasta i plaży. Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. - Nieruchomości zagraniczne od wiarygodnych deweloperów z 3 milionów rubli. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!