Prostornye apartamenty v rayone Avdzhylar Stambul

Okurcalar, Turcja

od €99,000

Kompleks mieszkaniowy położony jest na zachód od Alanyi, w malowniczym miejscu - Okurjalar. Kompleks zajmie nieco ponad 25 000 metrów kwadratowych, kompleks został zbudowany na najlepszych koncepcjach pięciogwiazdkowych hoteli premium. Wszystkie apartamenty będą miały powierzchnię ponad 100 metrów kwadratowych, a mianowicie: 1 + 1 ( powierzchnia 113 m2 ) od 99 000 €; Ogród dwupoziomowy i poddasze 2 + 1 ( powierzchnia od 158 m2 do 165 m2 ) od 199 000 €; Dwupoziomowy penthouse 3 + 1 ( powierzchnia 210 m2 ) 339 000 €; Ogród dwupoziomowy i poddasze 4 + 1 ( powierzchnia od 220 m2 do 225 m2 ) od 369 000 €; 46 pokoi hotelowych. Każde mieszkanie ma inteligentny system domowy, który pozwala zarządzać komputerem, klikając smartfon. Kompleks hotelowy - znajduje się 15 minut od centrum turystycznej miejscowości Alanya. Wybrzeże i prywatna plaża o powierzchni 4000 metrów kwadratowych. położony w 5 minut, organizowany jest codzienny transfer. Dostępnych jest kilka sklepów i butików, atrakcji i parków. Na terenie kompleksu mieszkalnego zapewniającego komfortowy pobyt znajduje się odkryty i zadaszony basen, restauracje o różnych koncepcjach, bar, irlandzki pub, centrum spa, sklepy z zabawkami, salon kosmetyczny, apteka i klinika weterynaryjna. Infrastruktura Parking otwarty i wewnętrzny Ładowarki do pojazdów elektrycznych Basen odkryty Podgrzewany kryty basen Przystawka Obszary spacerowe Fitness - centrum SPA - obszar ( siłownia, szatnia, łaźnia turecka, kryty basen, sauna, łaźnia parowa, gabinet masażu, pokój relaksacyjny ) Plac zabaw Park wodny Kort tenisowy Boisko do siatkówki i koszykówki Miejsce do grillowania Kino Łyżwa - park Obszar jogi i pilatesu Karaoke - bar i dyskoteka Lodowisko Pokój do squasha Sala konferencyjna i konferencyjna