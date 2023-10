Novyy proekt vozle parka i reki v Gazipashe

Marmara Region, Turcja

od €814,370

Oferujemy luksusowe apartamenty o różnych układach. Każde mieszkanie ma przestronny taras, widok na morze i miejsca parkingowe. Rezydencja przy plaży składa się z czterech budynków i oferuje piękny ogród krajobrazowy, taksówkę wodną, usługi konsjerża, centrum fitness, jogę i pilates, aerobik i studia taneczne, stawy, tarasy widokowe, ścieżki spacerowe i rowerowe, place zabaw dla dzieci, boiska do koszykówki i tenisa, baseny, spa, restauracje, siłownie. Opcje mieszkań Apartament z jedną sypialnią o powierzchni od 88 m2 do 104 m2 - od 814 370 USD do 960 177 USD Apartament z dwiema sypialniami o powierzchni od 105 m2 do 270 m2 - od 972 014 USD do 2 478 621 USD Apartament z trzema sypialniami o powierzchni od 171 m2 do 236 m2 - od 1 574 326 USD do 2 172 418 USD Apartament z czterema sypialniami o powierzchni od 235 m2 do 277 m2 - od 2 162 783 USD do 2 549 643 USD Apartament z pięcioma sypialniami o powierzchni od 2 278 126 USD do 3 441 275 USD Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w pobliżu parku, centrów handlowych i restauracji, przystani jachtowej, szpitali i szkół prywatnych, w odległości spaceru od pięciogwiazdkowych hoteli i wybrzeża.