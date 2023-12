Investicionnoe predlozhenie ryadom s proektom Stambulskogo kanala

Mahmutlar, Turcja

od €161,000

Doskonały kompleks lokalizacji w Mahmutlar, współczesny design zewnętrzny w pobliżu plaży i sklepów. Kompleks położony w Alanyi Mahmutar, w odległości spaceru od plaż, restauracji, sklepów i transportu publicznego. To tylko 25 km od lotniska w Alanyi, a dworzec autobusowy na lotnisko znajduje się w pobliżu apartamentu w Mahmutlar. Ten nowoczesny apartament został ukończony w 2015 roku dzięki nowoczesnemu wzornictwu zewnętrznemu i oświetleniu LED na zewnątrz na powierzchni 6500 m2. Ten współczesny kompleks w Mahmutlar na sprzedaż istnieje od 2 bloków i 135 mieszkań o różnych rozmiarach. Jest wyposażony w wysokiej jakości sprzęt AGD oraz nowoczesną linię wykończoną i klimatyzację w każdym pokoju. kompleks zaprojektowany przez najpopularniejszego architekta w okolicy z dużymi oknami, które oferują wspaniały widok na morze, miasto i góry. Doświadcz restauracji na najwyższym poziomie z tarasem, w których mieszkańcy mogą zjeść posiłek i grill z zapierającymi dech w piersiach widokami na panoramę miasta. Te apartamenty mają wszystko, czego pragniesz w domu wakacyjnym. Ty i twoje dziecko na pewno znajdziecie coś interesującego we wspólnych obszarach. Niektóre z interesujących rozrywek to kino, klub karaoke lub relaks w SPA. Wieczorem możesz zjeść obiad w kawiarni na dachu z przepięknym widokiem na morze, zamek i miasto Ten apartament jest idealny na dom wakacyjny w Alanyi i można go wynająć na krótki lub długoterminowy okres. Cechy luksusowych apartamentów Lumos w nowoczesnym budynku Plac zabaw dla dzieci na zewnątrz Zjeżdżalnie wodne Centrum spa w kompleksie Basen na zewnątrz HamamSauna Wielofunkcyjne obiekty sportowe Sala gierKinoKanaféBarbeque Obszar Internet Telewizja satelitarnaParkingCaretaker Bezpieczeństwo