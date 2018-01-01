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Novyy investicionnyy proekt s horoshey lokaciey v Stambule

Avanos, Turcja
od
€232,000
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12
Opis Opis
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O kompleksie

StayProperty oferuje nowe apartamenty w Stambule – dzielnica Buyukchekmedzhe. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1.Powierzchnia mieszkania wynosi od 87,91 do 241,15 m2. Największe miasto w Turcji nad brzegiem Morza Marmara i Czarnego oraz Europa i Azja są podzielone Cieśniną Bosfor. Stambuł nie jest stolicą, ale stał się kulturalnym, przemysłowym i finansowym centrum kraju, jednym z najważniejszych miast na świecie. Stambuł to miasto perspektyw, kolebka historii, majestatyczne meczety, unikalne dziedzictwo kulturowe, tysiące atrakcji, więc kupując nowe mieszkanie w Stambule, zawsze będziesz w centrum świata. Projekty nieruchomości budowane są w nowoczesnym Stambule, którzy zaskakują swoim zasięgiem i poziomem komfortu. Powstają tutaj kompleksy o oryginalnej architekturze, a koncepcje kurortu zyskały ostatnio popularność, gdy dom ma kryte, odkryte baseny, tereny rekreacyjne, spa. 
Parametry obiektu
Rok realizacji
Rok realizacji
2024
Lokalizacja nowego budynku
Avanos, Turcja

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Novyy investicionnyy proekt s horoshey lokaciey v Stambule
Avanos, Turcja
od
€232,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша.  Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к шиоким. В северной части района находится природный заповедник каньон Сепадере.  Прохладная горная река спускается с гор каскадом водопадов, образуя в запрудах естественные бадсейн. Он придется по душе последователям эко-жизни, любителям пеших прогулок в горах и эко-туризма. По всей территории каньона есть деревянные настилы, по которым могут гулять даже маленькия кес. Пляжи Демирташа долгое время были « дикими ».  Здесь чистейшее море и пологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на выходные, выезжают семьи и компании для отдыха. На пляжах есть обустроенные места для отдыха со всеми удобствами: шезлонги, кабинки для переодевани. В планах муниципалитета открыть в следующем году больше оборудованных мест для отдыха. Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Bravo Tower находится всего в 700 м от собственного обустроенного пляжа в районе Демирташ. Резиденция Bravo Tower состоит из одного жилого блока на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентхаусов 2 + 1. Все квартиры будут кметь качественную чистовую отделку, встроенную кухонную мебель с гранитной сто. Можно сразу завозить мебель и жить. Архитектура жилого комплекс выполнена в современном стиле и продумана под потребности жильцой. На территории жилого комплекса будут доступны следующие развлечения: Бассейн Аквапарк Крытый бассейн Детская игровая комната Теннисный корт / баскетбольная площадка Сауна Фитнес зал Парная комната Хамам – турецкая баня Массажная комната Конференц зал Бильярд Настольный теннис Зона отдыха с мангалом для барбекю и беседкой Парковка. Территория жилого комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением. На территории доступен Wi-Fi, депо. Приобретение квартира на этапе строительства предоставляет вам возможность приобрести квартиру ва. Сумма первого взноса составляет всего 50% от стоимости. Остальную сумму можно оплачивать частями до марта 2023 года. Обратившись в компанию Kurt Group, вы приобрете надежного помощника, который поможет подобрать ваш ваиант. Район Демирташ прекрасны выбор для постоянного проживания. На территории района Демирташ находится несколько школ для детей, детский садик. По пятницам, в Демирташе проходит фермерский рынок. На рынке можно приобрести не только свежие фрукты и овощи, но и сыры, творог, оливки, сладости. На набережной расположено нескольок кафе, где подают свежевыловленную рыбу, креветки и кальмары, со. В центральной части Демирташа расположен муницпальный парк. На входе в него, вас встретит фонтан и цветущие кусты, а на територии доступны большая детскадя пло. Из Демирташа легко добраться общественным транспортом в любую точку Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которые курсируют в разных направлениях согласно. Демирташ активно развивается. На территории Демирташа строится много современных жилых комплексов, открываются новые магазиныеиз. Вам понравится отдыхать в этом уютном районе Алании.  
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