Novyy investicionnyy proekt s horoshey lokaciey v Stambule

Kompleks mieszkaniowy Nobby Suite Nowy kompleks mieszkaniowy znajduje się w samym sercu Alanyi i składa się z 24 mieszkań. Idealny do życia, relaksu lub inwestowania! Odległość od morza: 550 m Korzyści Kompleks jest zbudowany zgodnie z europejskimi standardami jakości specyficznymi dla Nordic Property Wysokość sufitów - 2,95 metra Kompleks jest idealny zarówno na pobyt stały, jak i wypoczynek i inwestycje Wspaniała lokalizacja w sercu Alanyi: cała infrastruktura miejska i atrakcje to rzut kamieniem Opracowanie projektu zostało przeprowadzone przez wiodące biuro architektoniczne, dzięki czemu kompleks wyróżnia się wdziękiem linii i stylowym designem Szeroka infrastruktura na terytorium, w tym baseny zewnętrzne i wewnętrzne, sauna, pokój zabaw dla dzieci, siłownia, lobby Charakterystyka mieszkań Kompleks mieszkaniowy składa się z jednego pięciopiętrowego bloku mieszkalnego i 24 mieszkań. Wszystkie apartamenty charakteryzują się nienaganną jakością wykończeń, mają wysokie sufity, a układy są dobrze przemyślane pod kątem funkcjonalnego użytkowania i komfortowego życia. Cena obejmuje: Oszklenie panoramiczne. Okna: okno z podwójnymi szybami, profil aluminiowy Stalowe drzwi wejściowe o potrójnym stopniu ochrony Laminowane drzwi wewnętrzne Pokrycie podłogi: płytki ceramiczne Pokrycie ściany: farba do prania Zestaw kuchenny: MDF Granitowe blaty Wysokiej jakości hydraulika w łazienkach Kabiny prysznicowe Elektryczny podgrzewacz wody w czasie Infrastruktura Dostępność infrastruktury do rekreacji i komfortowego życia w kompleksach mieszkalnych jest standardem jakości Nordic Property Construction. Projekt Nobby Suite zawiera następujące elementy: Odkryty basen Siłownia Sauna Rzymska łaźnia parowa Kryty basen z podgrzewaną wodą Lobby Bilard Pokój zabaw dla dzieci Generator Winda Nadzór wideo 24/7 Telewizja satelitarna