Novyy proekt v rayone s horoshimi plyazhami - Demirtash

Incekum, Turcja

od €100,000

53–94 m² 2

Poddaj się: 2025

New Level Premium to nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy z najwyższej klasy własną infrastrukturą, położony w malowniczej miejscowości Avsallar niedaleko Alanyi, gdzie piaszczyste plaże są połączone z mnóstwem lasów sosnowych i eukaliptusowych oraz rozwiniętą infrastrukturą. Projekt zajmuje powierzchnię 52 tysięcy metrów kwadratowych. m i znajduje się zaledwie 900 metrów od słynnej plaży na wybrzeżu – Injekum, która była wielokrotnie nagradzana « Niebieską Flagą » za czystość i bezpieczeństwo. Wszystkie apartamenty są wynajmowane całkowicie w gotowej formie, „pod klucz"". Cena wszystkich apartamentów obejmuje wysokiej jakości czystą dekorację, wbudowane meble do nadwozia w pomieszczeniach kuchennych, a także w pełni wyposażone łazienki. Infrastruktura: Kompleks obejmie: boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki z przyjemnym małym piaskiem, kort tenisowy, minigolf, fontanny lekkie i muzyczne, park wodny, amfiteatr, mini klub i wiele innych. Odległości: Centrum Avsallar znajduje się 3 km od hotelu. Centrum Alanyi oddalone jest o 25 km. Lotnisko Gazipasha znajduje się 70 km od hotelu. Lotnisko w Antalyi znajduje się 100 km od hotelu.