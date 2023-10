Prostornye apartamenty na etape stroitelstva v rayone Bashakshehir

Mahmutlar, Turcja

od €110,000

Poddaj się: 2024

Przedstawiamy Państwu ekskluzywny projekt z naszą własną infrastrukturą. Położony w pięknej i przytulnej okolicy Kargyjak, 2500 metrów od złotych piaszczystych plaż Morza Śródziemnego. Rezydencja to trzy czteropiętrowy blok z zamkniętym połączonym terytorium i doskonałą infrastrukturą społeczną. Kargicak — to najbardziej wysunięty na wschód region Alanyi, otoczony z jednej strony górami i lasami sosnowymi, az drugiej strony Morzem Śródziemnym. Obszar ten graniczy z Mahmutlar, wyróżnia się ciszą i spokojem, szerokimi plażami, zielonymi wzgórzami z panoramą morza. Zajęte terytorium rezydencji wyniesie 9765 m2. Liczba mieszkań — 48. Data rozpoczęcia — 05.01.2023 Data zakończenia budowy — 30.12.2024 Układy mieszkań: Apartamenty z jedną sypialnią 1 + 1, o powierzchni 52 m2 Dwupoziomowe trzypokojowe penthouse 2 + 1, o powierzchni 104 m2 Informacje o apartamencie: Sprzątanie Łazienka jest w pełni wyposażona w hydraulikę i prysznic Sufity zawieszenia Nowoczesne drzwi wewnętrzne Ekskluzywny projekt w Kargicak zostanie wyposażony w kompletną infrastrukturę, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Wszystkie apartamenty z czystą dekoracją, łazienkami i wyposażoną kuchnią. Złożona infrastruktura: Basen odkryty Basen dla dzieci Centrum fitness Łaźnia turecka Plac zabaw Plac zabaw Miejsce do grillowania zadbany teren zielony Concierge Bezpieczeństwo 24/7 Nadzór wideo 24/7 Otwarty parking Windy Generator Odległość od morza: 2500 metrów O obszarze: Kargyjak — to niewielki ośrodek położony zaledwie 3 km od Mahmutlar i 15 km na wschód od Alanyi. Kargyjak to jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Alanyi otoczone lasami, górami oraz ogrodami pomarańczowymi i bananowymi oraz cichymi plażami. Tutaj także znajduje się starożytne miasto Sedra. Warunki pogodowe w Kargicak są wspaniałe. Piękna pora pogody trwa do 9 miesięcy, co pozwoli ci przez długi czas przez cały rok cieszyć się słonecznymi dniami i piaszczystymi plażami Kargicak.