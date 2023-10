Apartamenty s idealnym raspolozheniem v evropeyskom Stambule

Marmara Region, Turcja

od €416,876

Poddaj się: 2025

Pierwszy kompleks mieszkaniowy w Turcji z unikalnym ekosystemem znajduje się w samym centrum regionu Topkapi, europejskiej części Stambułu. Projekt składa się z 16 bloków mieszkalnych, od pięciu do piętnastu pięter. Tylko 1441 mieszkań, z układami od 1 + 1 do 5 + 1. Od 78 do 232 mkw. Każdy apartament posiada balkon, taras lub ogród. Obiekt zbudowany jest z naturalnych, przyjaznych dla środowiska materiałów. Oddzielnie zauważamy nietypową wysokość sufitu - 3,05 m. Który wizualnie dodaje spacje i “ powietrze ”. Oprócz przesuwanych szklanych drzwi wewnętrznych. Dzielnica Topkapi to historyczne serce Stambułu. Kompleks mieszkaniowy otoczony jest instytucjami medycznymi i edukacyjnymi, centrami handlowymi i biznesowymi. Odległość od transportu publicznego to kolejny znaczący plus.