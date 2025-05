Kompleks mieszkalny New complex with gardens and a spa center in an exclusive area, Antalya, Turkey

Overlooking the unless Mediterranean blue over the cliffs and the splendor of the lush green Bey Mountains, the complex is the first residential project on Antalya Old Lara Road.

Kompleks składa się z 4 bloków, 112 apartamentów i 13 sklepów, przednie bloki bezpośrednio wychodzą na morze i obejmują wspaniały wschód i zachód słońca, a widok na morze w tylnych blokach towarzyszy musujące życie miasta.

Cechy

Parking trzypoziomowy

bujne obszary zielone

pomieszczenia wypoczynkowe

place zabaw dla dzieci

centrum fitness

sauna

pokój parowy

pokój masażu

Zakończenie - grudzień 2025 r.

Ogrzewanie podłogowe

Klimatyzacja

Kocioł

Interkom wideo

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Stary Lara Droga, jedna z najstarszych i najbardziej wyróżnionych dzielnic miasta, jest centrum atrakcji nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców Antalya, którzy wolą luksusowe życie z jego unikalną lokalizacją, która łączy spokój i rozrywkę, łatwość transportu i bogate udogodnienia, które oferuje.