Elegantnyy ZhK v odnom iz luchshih zhilyh rayonov evropeyskogo Stambula

Toslak, Turcja

od €134,000

Projekt składa się z 5 domów i 113 mieszkań. Rodzaje mieszkań: standardowe z 1-2 sypialniami, dwupoziomowe z 2-4 sypialniami, apartamenty z ogrodem i 2 sypialniami. Optymalny design pokoi. Oprócz dużego salonu, studia i sypialnie, wszystkie apartamenty posiadają balkony z niepowtarzalnym widokiem na morze. Możesz kupić luksusowy apartament z początkową płatnością w wysokości 40% i nieoprocentowanymi ratami do 24 miesięcy. Wyposażenie i wyposażenie w domu Apartamenty zostaną odnowione przy użyciu wysokiej jakości materiałów. Podłoga to płytki laminowane i ceramiczne, gotowe konsole kuchenne z granitowymi blatami, okna i drzwi najwyższej jakości. Inne udogodnienia: sala rekreacyjna, sala konferencyjna, kino, pokój zabaw dla dzieci, ochrona, generator, transfer do morza i system kamer bezpieczeństwa. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt ma wyjątkowy widok na morze w Konakli w Alanyi. Znajduje się zaledwie 1,4 km od morza. Projekt znajduje się w prestiżowym miejscu w pobliżu infrastruktury, aptek, kawiarni, rynków, centrum fitness i banków. Położony 700 metrów od autostrady D-400, projekt ułatwia i niedrogo dotarcie do centrum Alanyi i lotniska w Antalyi.