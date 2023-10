Proekt na zavershayuschey stadii stroitelstva v rayone Chiplakly

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w regionie Chiplakly w Alanyi. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 3 + 1, 4 + 1, 6 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 150 do 351 m2. Odległość do morza wynosi 2600 metrów. Chiplakly ( Çıplaklı ) — jest prawdopodobnie najbogatszym lasem i ogrodem kurortu Alanya. Centrum miasta znajduje się zaledwie 2 km od hotelu, a plaże oddalone są o około 15 minut. Jest to jeden z najbardziej obiecujących obszarów miasta z dostępnością bezpłatnej ziemi pod zabudowę. Nie ma hałaśliwych hoteli, a niska gęstość zabudowy i ciepła prowincjonalna atmosfera tego miejsca zachwycą miłośników przyrody. Niesamowite widoki na góry, czyste leśne powietrze otwarte. W Cheaples jest dużo zieleni, mniej mokrej i chłodniejszej niż na wybrzeżu, co sprawia, że miejsce to jest wygodniejsze do pobytu w gorącym sezonie. Dzielnica posiada całą niezbędną infrastrukturę na całoroczny pobyt: centra handlowe, sklepy, restauracje i kawiarnie, instytucje edukacyjne, urzędy pocztowe i banki. Dzielnica Chiplakly sąsiaduje z centralną częścią miasta i popularną okolicą Oba, gdzie koncentruje się główna społeczna infrastruktura miejska — szpital miejski, centra handlowe, hipermarkety, rynki, administracja miasta, uniwersytety, szkoły i przedszkola, biura dużych firm. Zachodnia granica dzielnicy biegnie wzdłuż dużego masywu lasów iglastych, co gwarantuje możliwość rekreacji na świeżym powietrzu. Dolna, południowa część dzielnicy przylega do nowego toru okręgowego — do Chiplakla, z którego można łatwo dotrzeć z dowolnego miejsca w Alanyi. Chiplakla ma wspaniałe perspektywy rozwoju i szybkiego rozwoju w najbliższej przyszłości. Nieruchomość w Chiplakly ma korzystne ceny i piękne widoki z okien. Dziś jest to jeden z obszarów o najwyższym potencjale inwestycyjnym.