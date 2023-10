Prostornye kvartiry v stroyaschemsya ZhK - rayon Kyuchyukchekmedzhe Stambul

Alanya, Turcja

od €156,200

31–44 m² 2

Poddaj się: 2023

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. City 3 to nowy elitarny kompleks mieszkaniowy o doskonałej lokalizacji. Elite City 3 Residence Cleopatra to miejsce, w którym można podziwiać niesamowite naturalne piękno, widoki na morze, fortecę i całe wybrzeże Alanyi. Projekt oferuje centralną lokalizację, blisko całej infrastruktury miejskiej. Zaledwie 200 metrów od piaszczystej plaży Kleopatra, w otoczeniu całej infrastruktury miejskiej. W odległości spaceru znajdują się supermarkety i sklepy, rynek, restauracje i kawiarnie, klinika, szkoła, przedszkola, banki i bankomaty, urzędy pocztowe, apteki. Kleopatra Beach jest jednym z najpopularniejszych miejsc wakacyjnych w Alanyi. Plaża Kleopatra w Alanyi ma niebieską flagę « », co oznacza oficjalnie uznaną czystość i bezpieczeństwo plaży. Elite City 3 Residence Cleopatra będzie dysponować całą niezbędną infrastrukturą hotelową: odkrytym i krytym basenem, jacuzzi, placem zabaw dla dzieci, miejscem do grillowania, ogrodem o wystroju krajobrazu, kawiarnią, pokojem relaksacyjnym, pokój zabaw dla dzieci, sala fitness, sauna, łaźnia turecka, gabinet masażu, sala telewizyjna, stół tenisowy, parking podziemny. Ponadto, dla twojego bezpieczeństwa na całym terytorium, zostanie ustanowiony zewnętrzny nadzór wideo, ochrona 24 \ 7. Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. - Nieruchomości zagraniczne od wiarygodnych deweloperów z 3 milionów rubli. Dzwoń lub pisz, doradzaj za darmo, mów wszystko o najbardziej dochodowych obiektach!