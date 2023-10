Novyy proekt v prestizhnom rayone Alani - Oba

Mahmutlar, Turcja

od €169,000

Alanya Twin Towers Apartments by the Sea in Mahmutlar. Idealny na wakacje przez cały rok. Istnieją różne układy mieszkań. Terytorium jest strzeżone przez otwarty i zamknięty parking Apartamenty nad morzem w kompleksie Twin Tower położonym w dzielnicy Mahmutlar w Alanyi. Mahmutlar znajduje się 12 km od centrum Alanyi i 34 km od lokalnego lotniska Gazipasa. W pobliżu sklepów spożywczych, sklepów odzieżowych, kawiarni i restauracji. Opuszczając kompleks, natychmiast dotrzesz do pięknej promenady wzdłuż Morza Śródziemnego z altanami i terenami sportowymi. Aby bezpiecznie przejść na prywatną plażę z molo, zapewniono podziemne przejście. Na morzu jest kawiarnia. Kompleks składający się ze 174 mieszkań, 2 bloków zaskoczy Cię rozwiniętą infrastrukturą i bliskością morza. Do rekreacji przez cały rok są podgrzewane baseny zimowe na zewnątrz i wewnątrz, spa z sauną, jacuzzi, łaźnią parową i gabinetami masażu. Bezpieczeństwo kompleksu jest całodobowe, jest podziemny i otwarty parking, w recepcji przełożony kompleksu pomoże ci we wszystkich pytaniach. Dla dzieci na terenie znajduje się duży plac zabaw, w którym można spędzić wolny czas grając w minigolfa i koszykówkę. Apartamenty Alanya Twin Towers są zbudowane w różnych funkcjonalnych układach Dla Twojej wygody istnieją różne układy mieszkań 1 + 1 apartament z jedną sypialnią, amerykańską kuchnią, łazienką i balkonem: 60 m2. Dwupoziomowy 1 + 1 apartament: salon i kuchnia na pierwszym piętrze, sypialnia i łazienka na drugim piętrze: 45 m2. 2 + 1 apartamenty z dwiema sypialniami, salonem, Amerykańska kuchnia, łazienka i balkon: 82-90 m2. Apartament typu penthouse 2 + 1: na pierwszym piętrze 2 sypialnie, 2 łazienki i balkon, na drugim piętrze salon, kuchnia i taras: 105-115 m2. Apartament typu penthouse 3 + 1: na pierwszym piętrze 3 sypialnie, 2 łazienki i balkon, na drugim piętrze salon, kuchnia i taras: 115-165m2. Wszystkie apartamenty są sprzedawane w pełni wykończone, z wbudowanymi meblami kuchennymi, lampami w każdym pokoju i wykończonymi łazienkami. otwarty basen w basenie toalety i prysznice szafy na rękę Bathjacuzzimassage roomsteam roomsecurity 7/24cleanerreception deskplaygroundmini golfbasketball courtCafebarunderground przejście do Seaopen i zamknięty parking prywatny plaża na plaży.