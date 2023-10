Novye apartamenty nedaleko ot osnovnyh magistraley Stambula

Karakocali, Turcja

od €185,000

Z przyjemnością przedstawiamy nowy kompleks, który zostanie zbudowany w okolicy Oba, na działce o powierzchni 7100 m2 i będzie się składał z 5 bloków o 4 piętrach, w sumie 72 mieszkań. Odległość od morza – 2,5 km. Oba są jednym z prestiżowych obszarów Alanyi, charakteryzującym się niskim budynkiem. Dobre piaszczyste plaże, malownicza promenada wzdłuż morza, cała niezbędna infrastruktura miejska pod ręką, hipermarket « Metro », centrum handlowe « Alanium », wiele restauracji, małych sklepów, parków i placów zabaw, korty tenisowe i boiska do piłki nożnej, nowy szpital państwowy znajduje się również w Oba, ponadto administracja miasta przenosi się w to miejsce w najbliższej przyszłości. Wynika z tego, że obszar ten zostanie uznany za atrakcyjny inwestycyjnie dla nabywców nieruchomości. Na sprzedaż prezentowane są mieszkania: 1 + 1 o powierzchni 55 m2. 2 + 1, dwupoziomowe penthouse o powierzchni 90 m2. 3 + 1 z oddzielną kuchnią o powierzchni od 140 m2. 4 + 1, dwupoziomowe penthouse o powierzchni od 190 m2 do 245 m2.