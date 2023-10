Novyy proekt v neposredstvennoy blizosti k prolivu Bosfor

Alanya, Turcja

od €219,309

68–82 m² 2

Poddaj się: 2024

Nowoczesny kompleks New Level Kleopatra-2 będzie zlokalizowany w dogodnej okolicy, w centrum miasta i 600 metrów od jednej z najlepszych plaż w południowej Turcji – Cleopatra Beach. Nowy poziom Kleopatra-2 — to znacznie więcej niż dobrze wyposażony projekt mieszkaniowy w jednej z najbardziej atrakcyjnych części Alanyi; stanowi także wyjątkową okazję inwestycyjną. Kompleks będzie reprezentowany przez dwa 5-piętrowe bloki mieszkalne dla 58 mieszkań o różnych układach. Pierwsze piętra są przeznaczone dla strefy społecznej i lokali handlowych, więc podłogi mieszkalne zaczynają się na poziomie 2. piętra. Infrastruktura: - 24-godzinna ochrona; - plac zabaw; - basen; - strefa grillowa; - Ogród; - bilard; - Pokój parowy; - sala fitness; - pasek basenu; - jacuzzi; - parking; - biblioteka; - lobby; - Salon; - sauna; - SPA. Odległości: - Morze i plaża: 600 m. - lotnisko w Antalyi: 110 km. - Lotnisko Alanya: 45 km. - Ulica handlowa: 450 m. - Port w Alanyi: 1200 m. - park wodny Alanya: 900 m.