Masshtabnyy proekt v peshey dostupnosti ot Long-Bich Iskele

O kompleksie

Firma Stay Property oferuje nowe apartamenty w regionie Iskele – Cypr Północny. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 0, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Powierzchnia apartamentów wynosi od 46 do 198 metrów kwadratowych. Iskele – to główny obszar turystyczny Cypru Północnego, położony w południowo-wschodniej części wyspy. Obszar ten obejmuje chroniony obszar Półwyspu Karpas, na którym żyje wiele dzikich zwierząt. Gęste lasy i wspaniałe widoki na wybrzeże sprawiają, że obszar ten jest idealny na długie spacery. Iskele słynie z jednych z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu Cypru Północnego - Golden Beach i Long Beach - to tutaj jest długie piaszczyste wybrzeże z łagodnym wejściem do morza. Oprócz naturalnego piękna region znany jest z wielu atrakcji historycznych i kulturalnych. Jednym z najpopularniejszych jest starożytne miasto Salamin. Odwiedzający mogą zwiedzić ruiny dawnego dużego miasta portowego i dowiedzieć się o jego fascynującej historii. Dla fanów aktywnego stylu życia dostępna jest cała niezbędna infrastruktura: symulatory sportów na świeżym powietrzu, ścieżki rowerowe itp, dobrze utrzymana promenada do joggingu wzdłuż morza, boiska do siatkówki. Wszystkie czynniki mówią o wielkim potencjale inwestycyjnym tego obszaru zarówno w przypadku inwestycji długoterminowych, jak i zakupu mieszkań w jednym z najbardziej turystycznych obszarów Cypru Północnego. W ciągu zaledwie 10 lat Iskele rozwinęło się z małej wioski z pustynnym wybrzeżem do kwitnącego obszaru, w którym znajdują się najnowocześniejsze kompleksy mieszkaniowe, przyciągając inwestorów z całego świata. Wszystko dosłownie “ pod ręką ” - sklepy, kawiarnie, restauracje, place sportowe i place zabaw, centra SPA, apteki i kliniki. Nieruchomość nad morzem jest szybko wykupywana, kupującym oferowane są korzystne warunki płatności. Szczególnie wygodne jest to, że przy zakupie nieruchomości nie trzeba płacić pełnej kwoty jednocześnie. Po zawarciu umowy pierwsza rata jest wypłacana, a za pozostałą kwotę programiści oferują raty. Płacąc pierwszą ratę, można wydać VAW.