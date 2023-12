Novyy maloetazhnyy proekt zhilogo kompleksa v Alane - Oba

O kompleksie

Firma Stay Property oferuje nowe apartamenty w dzielnicy Oba - Alanya.Osiedle mieszkaniowe posiada układy: 1+1, 2+1, 3+1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 46 do 149 m2. Odległość do morza wynosi 2600 m. Jeśli wybierzesz miejsce do stałego zamieszkania w Alanyi, Oba będzie dla Ciebie idealne, szczególnie jeśli masz dzieci. Obydwa łączą w sobie niską zabudowę, bliskość centrum i rozwiniętą infrastrukturę niezbędną do życia w Alanyi. Choć Oba położone jest blisko centrum, regularnie pojawiają się tu nowe inwestycje, dlatego nadal można tu kupić mieszkanie w nowym budynku.Infrastruktura dzielnicy Oba: Centrum Handlowe Alanyum, duże centra handlowe Neva Outlet, Kipa, Metro , tureckie sieci supermarketów Bim, A101, Şok, Migros, supermarket budowlany i metalowy Koçtaş, duży sklep z narzędziami Vatan. To właśnie w Oba działa największy nowy szpital miejski.Dla dzieci: prestiżowe tureckie szkoły i uczelnie prywatne „Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School”, „Bahçeşehir Alanya College”, „Ted Alanya College”, najlepsze miejskie szkoły, przedszkola, szkoła z rosyjskojęzycznymi otworzył nauczycieli. Istnieją również szkoły prywatne różnych metod, szkoła Waldorf i uczelnia Amerikan Kültür.