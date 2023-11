Premium apartments with tropical gardens and terraces, 8 minutes drive to Nai Harn Beach, Rawai, Phuket, Thailand

Pattaya, Tajlandia

od €90,674

Poddaj się: 2023

Beverly Mountain Bay znajduje się w centrum miasta, z przepięknym widokiem na morze i horyzont. Luksusowy kondominium Beverly Mountain Bay w Pattaya — to idealne miejsce na pobyt. Kompleks zbudowany jest z wysokiej jakości materiałów odpornych na środowisko Pattaya. Kompleks ma 22 piętra. Infrastruktura kompleksu obejmuje: • eleganckie lobby, w którym znajduje się całodobowa recepcja • dwie restauracje • kawiarnia • basen bez krawędzi na 19. piętrze • sala fitness z panoramicznym widokiem na morze • sauna • ogród • pole golfowe • parking Kompleks zapewnia pięciogwiazdkowe usługi i udogodnienia. Projekt znajduje się w obszarze Pratomnk. Spokojny spokój ( Spal ) 10 minut jazdy samochodem do centrum. Na plażę 5 minut pieszo. W pobliżu znajduje się cała infrastruktura niezbędna do życia i turystyki. Inwestowanie w nieruchomości w Tajlandii z łatwością przynosi właścicielom 7-12% rocznie, co jest doskonałym wskaźnikiem zwrotu z inwestycji. Tajlandia ma niewielki podatek od nieruchomości, co jest bardzo atrakcyjnym czynnikiem. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów w Tajlandii dla Twojego budżetu i życzeń!