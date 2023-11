New residence with a swimming pool and an underground parking, Phuket, Thailand

Pattaya, Tajlandia

od €101,993

Copacabana Beach Jomtien - wieżowiec o 59 piętrach w Pattaya z doskonałą lokalizacją w okolicy Jomtien. Kompleks położony jest blisko morza. Główną cechą Copacabana Pattaya – jest możliwość zakupu mieszkania z prywatnym basenem, w którym można podziwiać luksusowy widok na Zatokę Syjamską. Wszystkie apartamenty w projekcie mają widok na morze. Apartamenty są wynajmowane « » <TAG1>: w pełni wyposażone we wszystkie niezbędne meble i nowoczesne urządzenia. Infrastruktura: – 3 luksusy w holu z terenami rekreacyjnymi; – 11 szybkich wind; – na 1. piętrze znajduje się klub plażowy o powierzchni 2000 mkw. z salonem klubowym; – basen z dnem piaskowym; – pasek basenu; – sauna i łaźnia; – duża siłownia z panoramicznym widokiem na morze; – 24 ogrody; Plac zabaw – na parterze z minigolfem, szachami, tenisem stołowym; – całodobowy odbiór; – parking; – bezpłatny transfer do centrum miasta; – elektroniczny system dostępu do przepustki; – całodobowe bezpieczeństwo i nadzór wideo. Lokalizacja: Copacabana znajduje się w samym centrum dzielnicy Jomtien, co pozwala szybko dotrzeć do dowolnego miejsca w Pattaya: – Odległość od linii plaży – 50 metrów; – Do centrum miasta – 5 km; – Restauracje kuchni rosyjskiej, europejskiej i tajskiej – w odległości spaceru; – – <TaG1> w odległości spaceru; – Odległość do międzynarodowego lotniska Utapao – 28 km. Obszar ma dobrą dostępność transportu, a bliskość morza zapewni wysoki poziom jakości odpoczynku i życia. Zadzwoń lub napisz, chętnie wybierzemy dla Ciebie najlepszy obiekt w Tajlandii! Wsparcie prawne w prezencie!