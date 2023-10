First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand

Phuket, Tajlandia

od €2,36M

285–491 m² 3

Poddaj się: 2025

❖ Data budowy 2. kwartał 2025 r. ❖ Odległość od morza - pierwsza linia Bangtao. ❖ Prognozowany dochód - co najmniej 7% rocznie. Przy cenie mieszkania 2,5 mln $ roczny dochód będzie wynosił 175 tys. $. ❖ Formularz nieruchomości - Twój wybór właściciela / dzierżawy. ❖ Rata do 7 lat. W takim przypadku możliwe będzie mieszkanie lub wynajem mieszkania od momentu uruchomienia obiektu. Indywidualne warunki płatności i raty są dodatkowo omawiane. Naszym zadaniem jest zapewnienie najlepszych warunków przy stole negocjacyjnym. ❖ Możliwa zdalna transakcja Możliwa płatność ❖ Critolutolut ❖ Roczny wzrost kosztów nieruchomości na wyspie = 3-10% ( z powodu niedoborów gruntów i ograniczeń budowlanych ) ❖ Inflacja w Tajlandii - mniej niż 1% ❖ Światowej klasy popularny kurort, tutaj popyt na czynsz zawsze przekraczał podaż. ❖ Kupując nieruchomości o łącznej wartości 350 tys. $ pomagamy ubiegać się o wizę inwestorską na okres 5 lat. 🔹 Banyan Tree, światowe uznanie dla ekskluzywnych kurortów z niezrównanymi usługami i usługami na całym świecie, oferuje wyjątkową okazję do wykorzystania tego doświadczenia korporacyjnego w organicznym elemencie codziennego życia. Villa Banyan Tree Grand Residences — to ekskluzywny projekt zakorzeniony w historycznej ojczyźnie marki, wyspie Phuket. Są one zbudowane na terenie jednego z najlepszych kompleksów hotelowych na świecie Laguna Phuket. Odkryj świat wygody, dobrobytu i nieograniczonych możliwości. ŻYCIE ISHIC ❖ Apartamenty z widokiem na ocean znajdują się na plaży Bang Tao z drobnym białym piaskiem. Na zachodzie są otoczone Morzem Andamańskim, a na wschodzie górami — pokrytymi gęstą dżunglą. Rezydencje znajdują się na terenie słynnego na całym świecie kompleksu kurortów Laguna Phuket, który zdobył wiele międzynarodowych nagród. Idealne miejsce dla tych, którzy marzą o życiu zaledwie kilka kroków od plaży i malowniczych gór. ❖ W pobliżu rezydencji znajduje się centrum handlowe, spa Banyan Tree, wiele luksusowych restauracji i lokali rozrywkowych. W Laguna Phuket znajduje się także klub golfowy Laguna Golf Phuket z najlepszym polem golfowym « w Tajlandii » według World Golf Awards. ❖ Unikalna lokalizacja, przestronne układy i nowoczesny design apartamentów Seaview Residences sprawiają, że są one idealnym miejscem na zaciszne wakacje, a dzięki bezpośredniej dostępności infrastruktury zakwaterowanie staje się niezwykle wygodne i przyjemne. BŁĘDNE ŻYCIE DLA WIERZY ❖ Każdy apartament Seaview Residences ma trzy przestronne sypialnie z widokiem na ocean, a różne opcje układu pozwalają wybrać zakwaterowanie spełniające indywidualne preferencje każdego kupującego. Wszystkie rezydencje dysponują prywatnym tarasem i basenem z widokiem na morze. Penthouse ❖ na wyższych piętrach zostały zaprojektowane w celu podkreślenia wyjątkowej lokalizacji willi: wspaniałe widoki na morze otwarte z górnego piętra. Ponadto 180-stopniową panoramę zachodu słońca nad Morzem Andamańskim można podziwiać bezpośrednio z basenu lub z tarasu. PRZYWILEJE DLA CAŁEGO ŚWIATA DLA WŁAŚCICIELI ❖ Banyan Tree Grand Residences, właściciele nieruchomości Banyan, czekają na cały świat przyjęć. Członkostwo w zamkniętej społeczności właścicieli nieruchomości Sanctuary Club zapewnia dostęp do nieograniczonej różnorodności nowych możliwości i wrażeń. Członkowie Sanctuary Club otrzymują wyłączne korzystanie z obiektów Banyan Tree ze zniżkami i przywilejami w sieci Banyan Tree na całym świecie. ❖ Oprócz bezpłatnego członkostwa w Laguna Golf Phuket właściciele nieruchomości mogą dołączyć do prywatnej kolekcji Banyan Tree, która zapewnia dostęp do stale powiększającego się portfela nieruchomości, od elitarnych willi Banyan Tree w egzotycznych zakątkach planety po ekskluzywne mieszkania w najpopularniejszych regionach świata. ❖ Banyan Tree Residences jest dumny ze swojego niezrównanego poziomu usług zarządzania nieruchomościami, a także oferuje wiele innych niesamowitych usług i możliwości spędzania wolnego czasu. Właściciele nieruchomości mogą korzystać z usług konsjerża i profesjonalnego zespołu przez całą dobę, co chętnie pomoże w utrzymaniu i wynajmie willi. Zapewnimy całoroczną opiekę nad twoim domem. Pakiet mebli jest wypłacany osobno. Procedura przetwarzania transakcji: Rezerwacja ( depozyt / depozyt ) - od 3K $ *Summa jest uwzględniona w wartości nieruchomości. **Depozyt bezzwrotny Jeśli nie jesteś w Tajlandii, umowa i w ciągu 15-20 dni kurier dostarczy ci ją osobiście. Otrzymasz 3 zestawy, które musisz podpisać, a 2 z nich odeśle. Na podstawie umowy pierwsza płatność jest dokonywana przelewem na tajskie konto dewelopera. Kolejne płatności są dokonywane zgodnie z harmonogramem w umowie. Bez raty 5 płatności w równych częściach w wysokości 20% wartości obiektu: Pierwsza płatność po podpisaniu umowy Druga płatność po zakończeniu budowy o 25% Trzecia płatność po zakończeniu budowy o 50% 4. płatność po zakończeniu budowy o 75% Piąta płatność po zakończeniu budowy o 100% Opcja wyprawy: 1. płatność 20% ( minus rezerwacja ) - zapłacona w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy i dokonaniu rezerwacji Dalsze 3 płatności w wysokości 10% co 8 miesięcy: Druga płatność za 25% prac budowlanych ( 10% ) Trzecia płatność przy wykonywaniu 50% prac budowlanych ( 10% ) Czwarta płatność przy wykonywaniu 75% prac budowlanych ( 10% ) Pozostała część - 50% po zakończeniu budowy można pobrać w ratach na okres 5 lat. *W takim przypadku możesz mieszkać lub wynająć mieszkanie od daty uruchomienia domu, tym samym częściowo lub całkowicie odzyskać koszty płatności. ** Należy pamiętać, że harmonogram płatności może się różnić, ponieważ projekt może znajdować się na dowolnym etapie budowy w momencie zakupu. Dodatkowo płatne ( osobno po 100% płatności ): Rejestracja własności: Freehold - 6,3% Leasing - 1,1% Montaż liczników wody i światła Roczne płatności: Obsługując wspólne terytoria Przegląd 🔻 WNIOSEK O ŻYCIE POZWALA WIEDZIEĆ WIĘCEJ O PROSPEKTACH I SZANSE W ZAKRESIE INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO KURSU, POZWÓL NIM