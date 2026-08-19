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Wille z tarasem na sprzedaż w Zanzibar, Tanzania

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1 obiekt total found
Willa w Nungwi, Tanzania
Willa
Nungwi, Tanzania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 485 m²
Trzypokojowe wille Zanzibar, dostępne obecnie w jednym z najbardziej oczekiwanych ośrodków n…
$2,50M
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Agencja
Nest Invest global
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Parametry nieruchomości w Zanzibar, Tanzania

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z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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