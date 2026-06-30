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Domy Szeregowe w Zanzibar, Tanzania

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Nungwi, Tanzania
Szeregowiec
Nungwi, Tanzania
🏡 Jamboo Rafiki - Hakuna Matata Mieszka w Zanzibar Odkryj urok życia na wybrzeżu z tej pięk…
$355,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kati, Tanzania
Szeregowiec
Kati, Tanzania
Doświadcz ostatecznego komfortu i luksusu życia w tym olśniewającym nowym domu budowlanego w…
$75,495
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Kati, Tanzania
Szeregowiec
Kati, Tanzania
Odkryj tę oszałamiającą 5-pokojową willę na sprzedaż w Zanzibar, która oferuje zapierające d…
$210,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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Parametry nieruchomości w Zanzibar, Tanzania

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