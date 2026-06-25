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Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Zanzibar, Tanzania

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Zanzibar City
9
Zanzibar Południowy
17
Zanzibar Północny
11
Zanzibar Zachodni
10
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9 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Bwejuu, Tanzania
Premium Premium
Mieszkanie 1 pokój
Bwejuu, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/5
Projekt w Zanzibar "Aura Ra", klasa premium, na pierwszej linii brzegowej, zaledwie 100 metr…
$83,000
VAT
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MB HOMES
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Kawalerka 1 pokój w Kusini, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Kusini, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/6
Kompleks Premium Wellness 80 metrów od oceanu:Top 3 Kendwa, Nungwi & Paje✔ Najlepsza lokaliz…
$83,000
VAT
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Agencja
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Mieszkanie 5 pokojów w Shangani, Tanzania
Mieszkanie 5 pokojów
Shangani, Tanzania
Pokoje 5
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/11
Apartament 1 + 1 o powierzchni 47 m2 na 4. piętrze z ratami do zakończenia budowy.Czas dosta…
$100,000
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Value OneValue One
Mieszkanie 1 pokój w Bwejuu, Tanzania
Mieszkanie 1 pokój
Bwejuu, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/8
Beachfront Zanzibar Premium projekt 5 * w PAJEPrzedsprzedaż przed rozpoczęciem prac budowlan…
$90,000
VAT
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Agencja
Your Invest Home
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Mieszkanie 2 pokoi w Zanzibar City, Tanzania
Mieszkanie 2 pokoi
Zanzibar City, Tanzania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 3/6
Apartament 1 + 1 o powierzchni 66,5 metrów kwadratowych. z balkonem i dużym tarasem na 3 pię…
$120,000
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Kawalerka 1 pokój w Zanzibar City, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Zanzibar City, Tanzania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Witamy w niebie na ziemi.Wyobraź sobie idealne miejsce na relaks i inwestycje, z dala od zgi…
$96,904
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Bwejuu, Tanzania
Mieszkanie 2 pokoi
Bwejuu, Tanzania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/9
W AURA Park, nie kupujesz tylko mieszkania w Zanzibar, inwestujesz w styl życia, który przyn…
$90,000
VAT
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Deweloper
MB HOMES
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Kawalerka 1 pokój w Nungwi, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Nungwi, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/7
Odkryj wspaniały apartament w nowym kompleksie premium "Oczy Zanzibar". Na etapie ukończenia…
$91,000
VAT
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Deweloper
MB HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Bwejuu, Tanzania
Mieszkanie 2 pokoi
Bwejuu, Tanzania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 5/5
Kupując to mieszkanie, możesz uzyskać pozwolenie na pobyt! Ostatnie dwa apartamenty z oddzie…
$118,000
VAT
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Deweloper
MB HOMES
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe

Typy nieruchomości w Zanzibar.

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Zanzibar, Tanzania

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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