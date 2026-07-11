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Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Zanzibar Południowy, Tanzania

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Paje
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2 obiekty total found
Kawalerka 2 pokoi w Bwejuu, Tanzania
Kawalerka 2 pokoi
Bwejuu, Tanzania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/6
Premium apartament 80m od oceanu PAJEInfrastruktura hotelu 5 * WELLNESS:recepcja, restauracj…
$83,000
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Kawalerka 1 pokój w Kusini, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Kusini, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/6
Kompleks Premium Wellness 80 metrów od oceanu:Top 3 Kendwa, Nungwi & Paje✔ Najlepsza lokaliz…
$83,000
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Your Invest Home
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Zanzibar Południowy, Tanzania

z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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