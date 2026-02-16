Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Zanzibar City
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Zanzibar City, Tanzania

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Zanzibar City, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Zanzibar City, Tanzania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/6
Apartament na oceanie z doskonałymi możliwościami inwestycyjnymi w bardzo przystępnej cenieL…
$91,907
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Zanzibar City, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Zanzibar City, Tanzania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Witamy w niebie na ziemi.Wyobraź sobie idealne miejsce na relaks i inwestycje, z dala od zgi…
$96,904
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Zanzibar City, Tanzania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się