Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Kusini
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka
  6. Widok na morze

Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Kusini, Tanzania

;
Paje
3
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 2 pokoi w Bwejuu, Tanzania
Kawalerka 2 pokoi
Bwejuu, Tanzania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/6
Premium apartament 80m od oceanu PAJEInfrastruktura hotelu 5 * WELLNESS:recepcja, restauracj…
$83,000
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Your Invest Home
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kusini, Tanzania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się