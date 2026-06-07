Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Kaskazini A
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Kaskazini A, Tanzania

;
Nungwi
7
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Nungwi, Tanzania
Kawalerka 1 pokój
Nungwi, Tanzania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/7
Odkryj wspaniały apartament w nowym kompleksie premium "Oczy Zanzibar". Na etapie ukończenia…
$91,000
VAT
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Kaskazini A.

kawalerki
1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Kaskazini A, Tanzania

z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się