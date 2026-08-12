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Domy z tarasem na sprzedaż w Tanzania

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Zanzibar
8
Zanzibar Południowy
4
Zanzibar Północny
3
8 obiektów total found
Willa w Tanzania
Willa
Tanzania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Dwa Sypialnia Sea View Villa - Zanzibar jest premium 300 SQM nabrzeża znajduje się wzdłuż dz…
$1,000,000
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Willa w Tanzania
Willa
Tanzania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 240 m²
Jedna sypialnia wille Zanzibar, dostępne obecnie w jednym z najbardziej oczekiwanych ośrodkó…
$1,05M
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Willa w Tanzania
Willa
Tanzania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 360 m²
Dwie sypialnie wille Zanzibar, dostępne obecnie w jednym z najbardziej oczekiwanych ośrodków…
$1,50M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Tanzania
Willa
Tanzania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 230 m²
Willa leśna Zanzibar z jedną sypialnią oferuje inwestorom rzadką okazję do zapewnienia rezyd…
$550,000
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Willa w Tanzania
Willa
Tanzania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 114 m²
Willa Zanzibar Sunset - 3 Łóżko Od 330.000 dolarów stanowi flagowy oferta w ekskluzywnym 12 …
$330,000
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Willa w Nungwi, Tanzania
Willa
Nungwi, Tanzania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 485 m²
Trzypokojowe wille Zanzibar, dostępne obecnie w jednym z najbardziej oczekiwanych ośrodków n…
$2,50M
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Willa w Tanzania
Willa
Tanzania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Ta willa inwestycyjna Zanzibar jest najsilniejszą propozycją wartości w ekskluzywnym, luksus…
$299,000
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Willa w Tanzania
Willa
Tanzania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Ta inwestycja w willę Zanzibar mieści się w ekskluzywnym 12 willi luksusowym kurorcie przybr…
$199,000
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Typy nieruchomości w Tanzania.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Tanzania

z Ogród
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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