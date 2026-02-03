Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Wyspy Kanaryjskie
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

nieruchomości komercyjne
6
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 130 m² w Santa Cruz na Teneryfie, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 130 m²
Santa Cruz na Teneryfie, Hiszpania
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Lokale handlowe w Santa CruzPrzestronne pomieszczenia handlowe zlokalizowane w Santa Cruz. P…
$188,909
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Isla Bonita Consulting, SL
Języki komunikacji
English, Русский, Español, Українська
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się