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Restauracje na sprzedaż w Lublana, Słowenia

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2 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 149 m² w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Lokale gastronomiczne 149 m²
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 149 m²
Restauracja w jednym z prestiżowych centrów biznesowych w części biznesowej Lublana.Restaura…
$330,169
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Lokale gastronomiczne 150 m² w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Lokale gastronomiczne 150 m²
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 150 m²
Restauracja w jednym z prestiżowych centrów biznesowych w części biznesowej Lublana.Restaura…
$331,722
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