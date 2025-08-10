Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Słowacja

Kraj bratysławski
3
3 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Vrakuňa, Słowacja
Dom 4 pokoi
Vrakuňa, Słowacja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na sprzedaż 4-pokojowe mieszkanie o powierzchni 126 m2 (w tym taras 20 m2) i teren…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Vinosady, Słowacja
Dom 4 pokoi
Vinosady, Słowacja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba kondygnacji 1
Za sprzedaż ostatniego 4-Zimben rodziny domu, Vinosade, w Pezine Oferujemy na sprzedaż ostat…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Podunajské Biskupice, Słowacja
Dom 3 pokoi
Podunajské Biskupice, Słowacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 006 m²
We offer K   selling the villa in Bratislava-pod.biskupicach Square Square Square 1006m2 Hou…
$1,35M
Zostaw prośbę
