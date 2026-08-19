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Domy na sprzedaż w Kraj bratysławski, Słowacja

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5 obiektów total found
Dom w Plavecky Stvrtok, Słowacja
Dom
Plavecky Stvrtok, Słowacja
# 2029E 🏡 Na sprzedaż dom z 4 sypialniami (half duplex) w Plavecký Štvrtok📌 Cechy:• Powierzc…
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Dom 8 pokojów w Bratysława dzielnica Stare Miasto, Słowacja
Dom 8 pokojów
Bratysława dzielnica Stare Miasto, Słowacja
Pokoje 8
Sypialnie 3
Powierzchnia 720 m²
Liczba kondygnacji 3
# 2024E.(Wzdycha) O luksusowym pokazie w Star Mesa BratislavaMówimy o sprzedaży ekskluzywneg…
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Dom 7 pokojów w Poligon wojskowy Záhorie, Słowacja
Dom 7 pokojów
Poligon wojskowy Záhorie, Słowacja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
# 2025E. (Wzdycha) Brakuje jej willi z dużym posterunkiem w Zagorze, 30 mil od Bratysławy.(W…
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom w Bratysława dzielnica Stare Miasto, Słowacja
Dom
Bratysława dzielnica Stare Miasto, Słowacja
Liczba kondygnacji 2
# 2031E 🏰 Na sprzedaż nowoczesna willa w Starym Mieście z panoramicznym widokiem na Zamek Br…
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Dom 3 pokoi w Podunajské Biskupice, Słowacja
Dom 3 pokoi
Podunajské Biskupice, Słowacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 006 m²
We offer K   selling the villa in Bratislava-pod.biskupicach Square Square Square 1006m2 Hou…
$1,35M
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Parametry nieruchomości w Kraj bratysławski, Słowacja

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