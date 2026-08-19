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Działki na sprzedaż w Słowacja

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5 obiektów total found
Działka w Bratysława, Słowacja
Działka
Bratysława, Słowacja
2026E. (Wzdycha)(Wzdycha) Istnieje stacja zwana Bratysławą pod budowę domu mieszkalnego w 17…
Cena na zgłoszenie
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Działka w Stupava, Słowacja
Działka
Stupava, Słowacja
2022E.🇷🇺 🏗️ 📌 яарактеристики:••💶 📑 1️⃣ 1 / 42️⃣ 1 / 43️⃣ 1 / 2📲 #_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _…
Cena na zgłoszenie
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Działka w Bratysława, Słowacja
Działka
Bratysława, Słowacja
Oferowane do sprzedaży z pozwoleniem na budowęPołożenie - 8 km od BratysławyRozmiar - 4500 m…
Cena na zgłoszenie
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Działka w Bratysława, Słowacja
Działka
Bratysława, Słowacja
Sale   Land   Fly   Bratislava-pod.biskupice is suitable for construction, the land is locat…
Cena na zgłoszenie
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Działka w Vrakuňa, Słowacja
Działka
Vrakuňa, Słowacja
We offer a land plot for sale (Orn &aacric; DA), in a beautiful area of ​​Bratislava-Vrakuna…
$1,96M
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