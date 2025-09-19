Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Słowacja
  3. Powiat Malacky
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Powiat Malacky, Słowacja

3 obiekty total found
Dom w Plavecky Stvrtok, Słowacja
Dom
Plavecky Stvrtok, Słowacja
# 2029E 🏡 Na sprzedaż dom z 4 sypialniami (half duplex) w Plavecký Štvrtok📌 Cechy:• Powierzc…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Jakubov, Słowacja
Mieszkanie
Jakubov, Słowacja
# 2020E.🏡 Apartamenty na sprzedaż w Nowobudovi w Jakubov (Malacki, Bilja Bratislavi)Propode …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Poligon wojskowy Záhorie, Słowacja
Dom 7 pokojów
Poligon wojskowy Záhorie, Słowacja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
# 2025E. (Wzdycha) Brakuje jej willi z dużym posterunkiem w Zagorze, 30 mil od Bratysławy.(W…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Powiat Malacky, Słowacja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się