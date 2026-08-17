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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Bratysława, Słowacja

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5 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 4 587 m² w Bratysława, Słowacja
Nieruchomości komercyjne 4 587 m²
Bratysława, Słowacja
Powierzchnia 4 587 m²
# 2027E. (Wzdycha) Brak anteny przemysłowej na granicy Chehiah (60 km Bratysławy)(Wzdycha) O…
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Nieruchomości komercyjne 5 000 m² w Ružinov, Słowacja
Nieruchomości komercyjne 5 000 m²
Ružinov, Słowacja
Powierzchnia 5 000 m²
2022E.🇷🇺 🏢 Sprzedaję mój budynek administracyjny w Starom Ruzhinov (Bratysława)Oferuje sprze…
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Pomieszczenie biurowe w Bratysława, Słowacja
Pomieszczenie biurowe
Bratysława, Słowacja
Oferujemy do sprzedaży lokale niemieszkalne w centrum Bratysławy Oferujemy do sprzedaży l…
$127,675
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Pomieszczenie biurowe w Bratysława, Słowacja
Pomieszczenie biurowe
Bratysława, Słowacja
Sprzedaż powierzchni biurowej w centrum Bratysławy Biuro inwestycyjne w centrum Bratysław…
$3,860
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Magazyn 1 000 m² w Nowe Miasto, Słowacja
Magazyn 1 000 m²
Nowe Miasto, Słowacja
Powierzchnia 1 000 m²
We offer renting or for sale office premises in Bratislava-Nove Mesto The room is suitable …
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