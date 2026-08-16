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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bratysława, Słowacja

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8 obiektów total found
Dom 8 pokojów w Bratysława dzielnica Stare Miasto, Słowacja
Dom 8 pokojów
Bratysława dzielnica Stare Miasto, Słowacja
Pokoje 8
Sypialnie 3
Powierzchnia 720 m²
Liczba kondygnacji 3
# 2024E.(Wzdycha) O luksusowym pokazie w Star Mesa BratislavaMówimy o sprzedaży ekskluzywneg…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Dúbravka, Słowacja
Mieszkanie 3 pokoi
Dúbravka, Słowacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
🏢 Przestronne 4-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w okolicy Dubravka, Bratysława📌 Cechy:• Powi…
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Dom w Bratysława dzielnica Stare Miasto, Słowacja
Dom
Bratysława dzielnica Stare Miasto, Słowacja
Liczba kondygnacji 2
# 2031E 🏰 Na sprzedaż nowoczesna willa w Starym Mieście z panoramicznym widokiem na Zamek Br…
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Mieszkanie 4 pokoi w Podunajské Biskupice, Słowacja
Mieszkanie 4 pokoi
Podunajské Biskupice, Słowacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 4/8
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Mieszkanie w Bratysława, Słowacja
Mieszkanie
Bratysława, Słowacja
Powierzchnia 96 m²
# 1524.To jak eleganckie mieszkanie z trzema sypialniami w kulcie, Sky Park.Ten prestiżowy o…
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Mieszkanie 3 pokoi w Podunajské Biskupice, Słowacja
Mieszkanie 3 pokoi
Podunajské Biskupice, Słowacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 3/13
2028E. 🏢 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż bez naprawy w Podunai Biskupitsy (dzielnica Dolné…
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Mieszkanie w Karlova Ves, Słowacja
Mieszkanie
Karlova Ves, Słowacja
Продается просторная, солнечная 3 -комнатная квартира с кондиционером. Площадь квартиры: 111…
$476,973
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Dom 3 pokoi w Podunajské Biskupice, Słowacja
Dom 3 pokoi
Podunajské Biskupice, Słowacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 006 m²
We offer K   selling the villa in Bratislava-pod.biskupicach Square Square Square 1006m2 Hou…
$1,35M
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Parametry nieruchomości w Bratysława, Słowacja

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