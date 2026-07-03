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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bańska Bystrzyca, Słowacja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Bańska Bystrzyca, Słowacja
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Mieszkanie 3 pokoi
Bańska Bystrzyca, Słowacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 3/3
Perfekcyjny Mieszany Charm i przygoda alpejskaZapraszamy do Państwa gotowego do ruchu w base…
$313,952
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Parametry nieruchomości w Bańska Bystrzyca, Słowacja

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