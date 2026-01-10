Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Seszele

2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Baie Lazare, Seszele
Dom 5 pokojów
Baie Lazare, Seszele
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 1
Nasz domek wieś znajduje się na szczycie wzgórza, który oferuje panoramiczny widok na ocean …
$750,000
VAT
Deweloper
Kensington Construction
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Dom 8 pokojów w Baie Lazare, Seszele
Dom 8 pokojów
Baie Lazare, Seszele
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
Nasz domek wieś znajduje się na szczycie wzgórza, który oferuje panoramiczny widok na ocean …
$2,10M
VAT
Deweloper
Kensington Construction
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
