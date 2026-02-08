  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Nisz
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Nisz, Serbia

Belgrad
1
Serbia Centralna
3
Belgrad
2
Nisava Administrative District
1
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Nish
Zespół mieszkaniowy Nish
Zespół mieszkaniowy Nish
Donji Matejevac, Serbia
od
$74,013
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 4
К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Прекрасная природа, хорошая экология, границы с Болгарией и Черногорией. ЕС выделил деньги для строительства скоростной ж / д Белград - Ниш …
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się