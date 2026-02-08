  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Nisava Administrative District, Serbia

Nisz
Zespół mieszkaniowy Nish
Donji Matejevac, Serbia
od
$74,013
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 4
К продаже предлагается квартиры от застройщика в Сербии, в городе Ниш Ниш, третий по численности населения и экономическому положению город Сербии. Прекрасная природа, хорошая экология, границы с Болгарией и Черногорией. ЕС выделил деньги для строительства скоростной ж / д Белград - Ниш …
Agencja
Риэлтор без границ
