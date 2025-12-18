  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Belgrad
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Belgrad, Serbia

Belgrad
1
Cukarica Urban Municipality
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Belgrade Waterfront
Dzielnica mieszkaniowa Belgrade Waterfront
Dzielnica mieszkaniowa Belgrade Waterfront
Dzielnica mieszkaniowa Belgrade Waterfront
Dzielnica mieszkaniowa Belgrade Waterfront
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Belgrade Waterfront
Dzielnica mieszkaniowa Belgrade Waterfront
Belgrad, Serbia
od
$176,582
Nowoczesny kompleks w centrum Belgradu, zapewniający wysokiej jakości infrastrukturę 5*****. Studia o powierzchni 32 m² oraz apartamenty z jedną sypialnią – od 45 m², z dwiema sypialniami – od 76 m². To przełomowy projekt dla Belgradu, który stał się jego nowym centrum atrakcji, obejmu…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Leksus
Zespół mieszkaniowy Leksus
Zespół mieszkaniowy Leksus
Rusanj, Serbia
od
$98,181
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
VAT NIE JEST WŁĄCZONY W CENĘ KWARTAŁOWĄ! Świetna okazja, aby z powodzeniem zainwestować pieniądze i zdobyć VNZH kraju europejskiego! Doskonały wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy powstaje w stolicy Serbii, w skośnym regionie Bezhetskaya Stanie się wyspą spokoju i wygodnego życia dl…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się