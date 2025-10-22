Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Belgrad, Serbia

Nieruchomości komercyjne 2 000 m² w Belgrad, Serbia
Nieruchomości komercyjne 2 000 m²
Belgrad, Serbia
Powierzchnia 2 000 m²
$4,30M
READY AGRICULTURAL BUSINESS w Zemun Urban Municipality, Serbia
READY AGRICULTURAL BUSINESS
Zemun Urban Municipality, Serbia
Powierzchnia 37 000 000 m²
Biznes gotowyCałkowita powierzchnia działki wynosi 3700 hektarów, w tym (przybliżony podział…
$46,20M
