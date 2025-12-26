Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Mieszkania
  4. Mieszkanie
  5. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Serbia

Serbia Centralna
6
Cajetina Municipality
5
Zlatibor
5
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Zlatibor, Serbia
Mieszkanie 2 pokoi
Zlatibor, Serbia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1
Nowoczesny apartament na sprzedaż w ZlatiborOferujemy Państwu piękne mieszkanie w malowniczy…
$88,309
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Serbia.

1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Serbia

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się